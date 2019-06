Il caso riguardante Kathryn Mayorga e Cristiano Ronaldo è giunto ad un punto di svolta. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia del “voluntary dismissal” deciso dalla donna statunitense, che ha mosso causa all’attaccante della Juventus per una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2009 a Las Vegas. Come chiarito dai legali della Mayorga, tuttavia, le accuse non sono state affatto ritirate.



PARLA L'AVVOCATO - Larissa Drohobyczer, uno degli avvocati di Kathryn Mayorga, ha dichiarato ai microfoni di ESPN che la decisione riguarda solo un cambio di sede. Si tratta di una risposta alle difficoltà che i legali hanno incontrato nel rintracciare l’indirizzo di Ronaldo in Italia per recapitargli la citazione in giudizio. “Le accuse non sono state ritirate”, precisa Drohobyczer: “Abbiamo presentato le medesime richieste al Tribunale federale, abbiamo semplicemente cambiato sede”.