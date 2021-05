Ecco gli auguri di Meriha Leonardo. Il difensore turco ha voluto 'regalare' un dolce al collega difensore, per augurargli buon compleanno. Bonucci ha infatti compiuto 34 anni quest'oggi e l'amico turco ha voluto omaggiarlo così, con il classico rispetto che si deve a un senatore. Chiaramente, si fa per scherzare. Così come fa Merih.