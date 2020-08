La Juventus ricorda su Twitter che oggi è il compleanno di Michele Padovano. Uno che alla Juve era proprio di casa, essendo nato a Torino il 28 agosto 1966: compie oggi 54 anni. Padovano è stato attaccante bianconero per due stagioni a metà anni Novanta. Particolarmente significativa la prima, nella quale contribuì alla vittoria della Champions League segnando ai quarti di finale contro il Real Madrid e realizzando uno dei rigori della lotteria dagli undici metri nella finale contro l'Ajax. Sfortunatissima la sua esperienza in Nazionale: la sua prima partita, contro la Moldavia nel marzo '97, fu anche l'unica. S'infortunò in allenamento e quell'estate la Juve lo cedette al Crystal Palace.