Professionalità e vittorie

Il 12 febbraio 1954 nasceva a Leno, in provincia di Brescia, Luciano Bodini. Storica riserva di Dino Zoff prima e Stefano Tacconi poi, ha vinto tutto e si è guadagnato l'appellativo di "dodicesimo per eccellenza". La Juventus gli ha dedicato un post su Twitter: in bianconero ha collezionato 45 presenze in dieci stagioni e ha conquistato quattro scudetti, una coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. Praticamente davvero tutto ciò che si potesse vincere. Da secondo, certo, ma la storia recente insegna che anche un ruolo come quello del secondo estremo difensore può essere davvero fondamentale.