Il nome di Simone Zaza è uno di quelli che non verrà mai dimenticato in casa Juventus, che viene ancora celebrato per la rete contro il Napoli che permise ai bianconeri di lanciarsi verso lo scudetto. Proprio per questo, la Vecchia Signora ha scelto la via dei social per festeggiare il suo 32° compleanno.'Zaza compie oggi 32 anni. Buon compleanno, Simone!'.