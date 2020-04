Tre stagioni alla Juve e tanta grinta in mezzo al campo. Tanti auguri a Cristiano Zanetti che oggi compie 43 anni. L'ex centrocampista ha giocato dal 2006 al 2009 in bianconero totalizzando 71 presenze e 4 gol tra campionato e coppe. E' arrivato con la Juve in Serie B, se n'è andato dopo gli ottavi di Champions l'anno iniziato con Ranieri in panchina e concluso con Ciro Ferrara. La Juventus ha voluto fare gli auguri a Zanetti attraverso il classico tweet riservato a tutti i giocatori ed ex quando compiono gli anni.