E' bastato un post, un semplice post di auguri per scatenare i tifosi della Juventus. Sì, perché gli ammiratori di Paul Pogba sono ancora tantissimi, specialmente tra i supporter bianconeri, e in tanti lo vorrebbero di nuovo a Torino. In questa direzione vanno infatti i commenti di tutti i tifosi, tra cui alcuni che sottolineano chiaramente: "Se non lo state riportando qui da Manchester, evitate di mettere questi post". E così è sempre tempo di un PogBack, che i tifosi continuano a sognare.



POSSIBILE? - Difficile, molto. E solo a determinate condizioni: Paratici è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da circa 8/9 milioni per Pogba; lo stipendio proposto non arriva alle cifre attuali che guadagna allo United ma supera quel tetto salariale che la società ha imposto per i nuovi acquisti. Segno che la Juve vuole mettercela tutta per far tornare Paul a Torino ed è pronta a fare uno sforzo, anche economico, per riabbracciarlo. La trattativa con lo United, invece, è ancora tutta da impostare...



