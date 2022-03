"Compleanno con tre punti per Luca Pellegrini. Ieri il laterale bianconero, che compie 23 anni, ha giocato da titolare contro lo Spezia, nella gara vinta all'Allianz Stadium.



E, come spesso sta facendo vedere in questa stagione, ha dato il suo importante contributo, in termini di impegno, qualità, corsa, lotta.



Sono queste le principali caratteristiche di Luca, che giorno dopo giorno si sta ritagliando uno spazio sempre più importante con la maglia della Juve.



E allora, sperando di passarne ancora tanti insieme, buon compleanno da tutti noi!".



Questi gli auguri della Juventus a Luca Pellegrini.