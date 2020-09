1









Andy Moeller compie oggi 53 anni e la Juventus gli ha fatto gli auguri su Twitter. Campione del Mondo e d'Europa con la Germania, in bianconero ha militato per due anni a inizio anni Novanta, arrivando a segnare una trentina di gol. Ha vinto con la Juve la Coppa Uefa nel 1993 battendo in finale il "suo" Borussia Dortmund. Poi nel '94 tornò al Borussia, e nel 1997 alzò la Champions sconfiggendo in finale proprio la Juve. Oggi dirige il settore giovanile dell'Eintracht Francoforte, squadra della sua città natale.