La Juventus oggi ha fatto gli auguri a Mario Mandzukic per il suo 34° compleanno: tweet dal profilo ufficiale con grafica della foto e un messagio standard come succede con tutti gli ex che hanno vestito la maglia bianconera. O meglio: quasi tutti. Perché il 6 maggio, giorno del compleanno di Dani Alves, sul profilo Twitter della Juventus non c'è stato nessun messaggio per il brasiliano. I tifosi se ne sono accorti e oggi si sono chiesti come mai gli auguri a Manduzkic sì e a Dani Alves no.



Nella gallery i tweet dei tifosi