Buon compleanno. La Juventus festeggia i 34 anni dell'attaccante croato che a dicembre scorso si è trasferito all'Al-Duhail in Qatar raggiungendo l'altro ex juventino Medhi Benatia. In quattro stagioni (non considerando i primi mesi di quella attuale perché era fuori rosa), Manduzkic ha totalizzato 44 gol in 162 partite, conquistando 4 scudetti, 2 Suercoppe italiane e 3 Coppe Italia. Arrivato nell'estate 2015 dall'Atletico Madrid dove era ormai chiuso dall'esplosione di Griezmann, ha lasciato la Juve nel dicembre 2019 e dopo aver rifiutato destinazioni tedesche è volato in Qatar.