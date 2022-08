Continua a far discutere il nome di Matthjis De Ligt in casa Juve e questa volta non per alcune dichiarazioni rilasciate dall'olandese o da qualche addetto ai lavori del Bayern Monaco. Questa volta a scatenare la rabbia dei tifosi ci ha pensato la Vecchia Signora che, sui social ha condiviso un post di auguri all'indirizzo dell'ex Ajax, in occasione del suo 23° compleanno. Tantissimi i commenti di disapprovazione da parte dei sostenitori juventini che, commentano così: 'Gli auguri della Juve non se li merita', o ancora: 'Siete seri? '. Insomma, la rabbia per le affermazioni dei giorni precedenti e il modo in cui ha 'salutato' i suoi ex tifosi non è ancora stato perdonato dalla piazza di fede bianconera e difficilmente accadrà in futuro.