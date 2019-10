Quante stagioni in bianconero... quanti trofei vinti... una Leggenda! Auguri ad Antonio #Cabrini! pic.twitter.com/rX3NVAsR5Z — JuventusFC (@juventusfc) October 8, 2019

il Bell'Antonio, com'era soprannominato per il suo fascinoso aspetto, ha vestito la maglia bianconera per tredici stagioni, collezionando la bellezza di 440 presenze, condite da 52 realizzazioni. Ha inoltre raggiunto il 13° posto nella classifica del Pallone d'Oro edizione '78, a dimostrazione che non sono solo i sei Scudetti, la Champions o la Uefa con la maglia della Juventus ad averlo trasformato in uno dei più importanti laterali della storia italiana.