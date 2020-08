Stamattina vi abbiamo dato notizia del compleanno di Sergio Brio, che oggi festeggia 64 anni. L'ex difensore - o stopper, come si diceva fino agli anni Ottanta, della Juventus compie gli anni lo stesso giorno di Alessandro Matri e Cesare Prandelli (con quest'ultimo Brio ha anche giocato insieme nella Juve). La Juventus ha appena fatto su Twitter gli auguri a Brio. La società bianconera ha l'usanza di rivolgere gli auguri via social non solo ai suoi giocatori attuali, ma anche a coloro che hanno vestito la maglia bianconera in passato.