Hans Nicolussi Caviglia è uno di quei profili su cui la Juventus punta maggiormente; dopo il prestito in Serie B, il centrocampista è stato mandato a continuare il percorso di crescita, nella sua prima esperienza in Serie A, con il Parma. Purtroppo, però, il giovane centrocampista è rimasto vittima di un brutto infortunio al ginocchio - lesione al legamento crociato - e dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica che lo terrà fuori per il resto della stagione. Claudio Marchisio, attraverso il proprio profilo Twitter, ha mandato gli auguri a Nicolussi Caviglia: "ti auguro una pronta guarigione. Forza campione".