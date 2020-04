Perché la Juve ha rinnovato Blaise? Non è una domanda complicata. Non lo è ancor meno la risposta. E allora azzardiamo: perché non avrebbe dovuto? La verità, piaccia o non piacca, è che il francese è ancora un elemento fondamentale per i bianconeri. Nel centrocampo 'quadrato' riscoperto da Sarri soprattutto nell'ultimo Juve-Inter, la situazione è apparsa abbastanza chiara: passi la crescita di Adrien Rabiot, ma Blaise è il vero equilibratore della squadra. Soprattutto se deve correggere il vuoto difensivo lasciato dagli inserimenti di Ronaldo.Ecco perché gli attacchi, vili o meno, dei tifosi alla notizia del rinnovo di Blaise lasciano davvero il tempo che trovano. A prescindere dal momento che il mondo sta vivendo, che Blaise nel suo particolare continua a vivere. E' ancora positivo al Covid, Matuidi. Dovrà stare altri 15 giorni in piena quarantena in attesa che il virus passi. Quando starà meglio potrà riprendere a correre, allenarsi, sperare di riprendere tempestivamente a rincorrere gli avversari in campo. Perché è quello, il suo posto. Nonostante le battute e le frecciatine: Matuidi è un giocatore della Juventus. Anzi: è un giocatore fondamentale della Juventus.