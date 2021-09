mostrando il meglio del suo bagaglio fatto di strapotere fisico, mentalità da campione e classe. E' il top player in campo di questa Juventus, che ora ha l’obbligo di risalire la classifica dopo un avvio di stagione molto difficile. E' il presente, ma soprattutto il futuro di una squadra che deve trovare nuovi stimoli e cercare una soluzione all'addio di Cristiano Ronaldo.Dopo aver trascinato la Juve nello scorso anno e l’Italia alla conquista dell’Europeo, Chiesa è diventato un giocatore molto ambito sul mercato. Il Chelsea era pronto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per cercare di convincere la Juventus, ma è stato dichiarato incedibile dalla dirigenza. Come riporta cm.com, i Blues proveranno un nuovo assalto nei prossimi mesi e su Chiesa è forte l’interesse anche di Bayern Monaco e Liverpool.