di Il Gobbo

Mettiamole in fila, così da non avere dubbi. Mettiamole in fila così i ricordi non s'incrociano con una stagione sfortunata, particolare, approcciata in maniera terribile e tutto ciò che si vuole aggiungere. Ma non dimentichiamo un fattore determinante: è stata un'annata decisa praticamente dagli episodi. In particolare negli scontri diretti.



Vero: la Juve non ha mai vinto uno scontro diretto. Vero: sulla gara con l'Inter pesano anche le incertezze in zona gol. Ma pesano più o meno del mancato penalty su Zakaria? E il doppio rigore di Calhanoglu, alla fine, quanto ha cambiato il match? Tutto è passato da quei momenti lì, concitatissimi e perciò determinanti.



Era già successo con il Napoli: il tocco di mano di Mertens, in area, e il Var che si spegne ancora una volta. A parti invertite? Rivoluzione popolare in Piazza del Plebiscito.



Era già successo con il Milan, a San Siro: contatto Messias-Morata, lo spagnolo prende posizione e il brasiliano da dietro appoggia il piede sulla gamba del bianconero. Di Bello? Non interviene. Il Var? Spento.



Era già successo contro l'Atalanta, a Bergamo: Hateboer entra in maniera pericolosissima su De Sciglio. L'arbitro? Dà giallo. Con una gamba ad altezza sterno. Il Var? Tutto scuro.



E' successo anche con l'Inter: Bastoni, Zakaria, un altro scontro diretto deciso da un episodio. Alla fine, tutto si compensa: purché a pagare sia la Juve.