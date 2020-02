Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti dal mondo del web su Juve-Fiorentina

fa spesso male, ma quando ci sono polemiche, ancor di più. I bianconeri passano in casa contro la Fiorentina, ma i due rigori che sbloccano la partita diventano protagonisti più del risultato, Le esternazioni del proprietario della Fiorentina hanno fatto il giro della Penisola, sul web e non solo, con il clima domenicale che si è infiammato, tra chi gridava allo scandalo e chi al complotto. Si è scomodato Calciopoli, è ritornato in auge #fermiamostapagliacciata tra le tendenze Twitter, ma ancor peggio: il giornalista Sandro Piccinini ha scatenato una polemica su Pavel Nedved che ha mandato ai pazzi l'intero mondo social.Una giornata da batticuore, insomma, e come spesso accade, basata sul quasi nulla: i rigori di ieri, infatti, sono giusti, come hanno confermato le moviole. Anzi, ce n'era forse un terzo, per la Juventus ancora,. Comunque, il web non perdona e tra i tifosi che sono risaliti sul carro di Commisso dopo tanto tempo che nessuno sparava fuochi d'artificio contro la Juventus,