Manuello ha sempre detto, per lui la famiglia e gli affetti più cari vengono prima di tutto. Fresco di nozze con la sua, il centrocampista dellaha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata ai microfoni di DAZN, nello speciale registrato durante il ritiro. "Questi sono i miei amici storici di, il mio paesino" spiega il classe 1998, mostrando una foto nella sua camera alla Continassa insieme a un quadro che lo ritrae con la giovane moglie, regalo di un amico. "Qui (mostra una foto, ndr.) avevo regalato a tutti le maglie dell'Europeo che abbiamo vinto in estate. Sai, quando torno in paese... Torno meno, ma è sempre bello vivere come una volta, andiamo a giocare magari al campetto, poi sto con i miei... è bello tornare a volte bambini. Su questo, sulla famiglia, io sono estremamente legato, lo sarò sempre. Fosse per me prenderei una casa grande dove vivere tutti insieme. Anche gli amici, tutti... Però ovviamente tutti hanno da fare, lavorano, però quando rivedo anche la mia famiglia è sempre uguale...". E infine, un ultimo divertente aneddoto sulla: "Queste sono le cartoline (con una sua foto, ndr.), ogni volta mia mamma mi chiede se le ho firmate... Poi in paese gliele chiedono e va in giro a distribuirle come se fossero santini".