Il nuovo anno è alle porte, con la speranza che sia decisamente meglio di quello che sta per finire. Ci stiamo per mettere alle spalle 2020 che passerà alla storia e del quale è ormai tempo di bilanci. La rivista Forbes ha puntato la lente d'ingrandimento sui procuratori, stilando la classifica degli agenti sulla base delle commissioni incassate. I migliori al mondo hanno chiuso operazioni da 33,8 miliardi di euro, con commissioni che superano un miliardo e mezzo. Tra loro, ci sono diversi agenti che rappresentano i giocatori della Juve: da Szczesny a De Ligt, passando per Cristiano Ronaldo. Ma al primo posto... c'è una sorpresa clamorosa.



SCOTT BORAS - Lui con il calcio non c'entra nulla. E' un agente che si occupa di baseball e nel 2020 ha negoziato 13 contratti da più di 80 milioni di euro, ottenendo per i suoi clienti 2,7 miliardi e totalizzando 136 milioni di commissioni.



JONATHAN BARNETT - Al secondo posto c'è Jonathan Barnett, agente di calcio che gestisce gli interessi, tra gli altri, di Woijcech Szczesny. Ha negoziato accordi per 1,20 miliardi di euro, portando alla sua agenzia, la Stellar, un totale di 120 milioni di commissioni.



JORGE MENDES - L'ultimo gradino del podio è per Jorge Mendes, il procuratore di Cristiano Ronaldo che ha fatto incassare 84 milioni di commissioni alla sua Gestifute, sulla base di contratti per 800 milioni di euro.



MINO RAIOLA - Al quarto posto ecco il primo italiano, agente di Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic e tanti altri. Nel 2020 Raiola ha chiuso affari per 691 milioni di euro, incassandone 69 dalle commissioni.