Nei prossimi giorni gli agenti del centrocampista del Monacosono attesi in Italia. Ne è convinto Tuttosport, secondo il quale il classe 2000 è il giocatore che piace di più alla Juventus in caso di cessione di Weston McKennie. L'americano non è in uscita da Torino, ma se dovesse arrivare un'offerta da più di 25/30 milioni di euro potrebbe valutare l'addio dell'ex Schalke dopo una sola stagione in bianconero.