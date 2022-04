non è mai una partita qualunque, per chi la guarda e, inevitabilmente, anche e, soprattutto, per chi la gioca.. La prima uscita dopo la fumata nera sul fronte rinnovo; scherzo del destino, proprio contro una delle squadre in corsa per acquistarlo: gli spunti non mancavano, e non stupisce che i riflettori fossero puntati su di lui.Pressione che si è fatta sentire fin dal prepartita,. Le telecamere di Dazn, infatti, lo hanno catturato in un dialogo con un componente dello staff bianconero, intento a chiedere un farmaco per il mal di testa. Pastiglia in bocca, e via, a terminare le operazioni di riscaldamento prima del fischio d’inizio.– come specificato nel post social post partita -, il desiderio di rivalsa verso chi non lo ha più voluto e la volontà di farsi rimpiangere. Tutto questo si è visto, fin dal primo minuto. Tutto questo stava per materializzarsi in una parabola dalla distanza che, per poco, non beffa Handanovic e sblocca il risultato nel primo tempo.. Fischio finale, i saluti dei calciatori nerazzurri, il lungo abbraccio dell’amico e connazionale Lautaro Martinez, e tanti gesti che hanno il sapore delle avances (Lo abbiamo raccontato QUI ). Poi, il caloroso contatto con il pubblico: Dybala è uno dei 5 bianconeri che ha salutato lo stadio a fine partita.: le strette di mano e, in particolare, una, con le mani che rimangono incrociate per alcuni secondi, per poi scivolare via, come quelle di chi si saluta in stazione, mentre il treno parte.