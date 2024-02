Anche Gleisonsi è "salvato", insieme a pochissimi altri compagni, nel tracollo dellacontro l'. Lo hanno riconosciuto anche i principali quotidiani sportivi in edicola oggi, di seguito i loro giudizi.- Tagliato fuori dalla spizzata di Kristensen, resta però lucido fino alla fine. Tiene a bada Lucca, costretto al giallo per fermare Samardzic in ripartenza: salterà Verona.Il suo lancio nel vuoto, al tramonto del primo tempo, è un limpido manifesto dei primi 45’ bianconeri. Stende Samardzic lanciato in contropiede con un blocco in movimento molto cestistico, in onore delle imminenti FinalEight a Torino: diffidato e ammonito, salterà Verona. Nella ripresa, quando deve difendere in campo aperto, fa valere i gradi ottenuti sul campo.- Fa a sportellate nel duello tutto fisico con Lucca e spesso ha ragione.