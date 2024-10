Sono attimi di apprensione in casa Juventus per le condizioni del difensore brasiliano Gleisonuscito dopo solo sette minuti ieri sera dalla sfida di Champions League tra Juventus e Lipsia. Un infortunio al ginocchio che lo ha visto entrare al JMedical questa mattina attorno alle 11 in stampelle. Chi ha voluto mandargli un messaggio di affetto e solidarietà dopo questo infortunio che sembra essere serio è il centrocampista Nicolò. Di seguito il post.