Gleison Bremer giocherà il Mondiale per Club con la Juventus?

Getty Images

La Juventus ha deciso: Gleison Bremer sarà parte della spedizione bianconera negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Sebbene il difensore brasiliano non scenderà in campo, la sua presenza nello spogliatoio verrà considerata determinante per il morale del gruppo. Un leader silenzioso ma fondamentale, pronto a sostenere i compagni anche da fuori.Tra i tifosi c’è chi sogna un clamoroso ritorno in caso di finale, ma lo staff medico e tecnico ha già stabilito la tabella di marcia: niente rischi. Il vero obiettivo è la prima giornata di campionato, con Juventus-Parma fissata per il weekend del 23-24 agosto. È quella la data cerchiata in rosso sul calendario di Bremer e di tutta la Continassa.

Dopo 250 giorni di stop, l’ex Torino è pronto a riprendere il suo posto al centro della retroguardia di Igor Tudor. Il suo recupero procede secondo i piani, e il suo rientro sarà un’iniezione di sicurezza e leadership per una squadra che vuole ripartire forte.Con Bremer al centro della difesa, la Juventus potrà guardare alla nuova stagione con maggiore solidità e ambizione, pronta a dare battaglia su tutti i fronti.