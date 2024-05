"Abbiamo lottato, abbiamo sofferto, abbiamo vinto, insieme!". Inizia così il messaggio sui social di Gleisondopo la vittoria della, grande soddisfazione per tutti i giocatori bianconeri dopo un'altra stagione difficile. "Grazie a tutti i tifosi che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto Fino Alla Fine. Ora possiamo dirlo… la Coppa Italia è nostra,", ha aggiunto il difensore brasiliano, autore di un'altra grande prestazione in finale contro l'Atalanta insieme agli altri due compagni di reparto.Guarda il post qui sotto.