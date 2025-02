Gleison Bremer continua il lavoro verso il rientro, la FOTO che scatena i tifosi

Getty Images

Gleisonsta proseguendo passo dopo passo e giorno dopo giorno il suo percorso di riabilitazione verso il ritorno in campo dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio rimediata lo scorso 3 ottobre nel corso della sfida di Champions League contro il Lipsia. Dopo pochi minuti dal calcio d'inizio della gara. Il difensore brasiliano tramite i propri account social ha postato una foto che lo ritrae durante la sua riabilitazione. Il rientro in campo è previsto non prima dei 6 mesi dalla data dell'intervento chirurgico avvenuto lo scorso 8 ottobre. Di seguito la foto di Bremer