Giustizia sportiva verso la riforma: la proposta di Berruto e la dura replica di Gravina

Giustizia sportiva italiana verso la riforma

. Nei prossimi giorni, come riportato da Calcio & Finanza, verrà infatti istituito un gruppo di lavoro misto, che coinvolgerà Coni e Cip, con l’obiettivo di studiare e proporre interventi di revisione del sistema. Come precisano dal Ministero dello Sport, il tavolo affronterà il tema “nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia” di tutte le istituzioni coinvolte.La decisione arriva dopo l’iniziativa del deputato del Partito Democratico, che ha chiesto l’avvio di un’indagine conoscitiva parlamentare sulla giustizia sportiva. Una proposta che ha subito acceso il dibattito, suscitando le reazioni di due figure centrali dello sport italiano come. Alla base della richiesta di Berruto c’è la convinzione che il sistema attuale abbia perso di vista gli scopi originari, trasformandosi – a suo giudizio – in uno strumento di conflitto politico interno alle federazioni: “Credo sia inderogabilmente giunto il momento di normare un sistema che è sfuggito di mano, usato – con enorme spreco di tempo e risorse – sempre più spesso come clava per demolire gli avversari delle governance federali in fantomatici tribunali dove i giudici vengono scelti e nominati da chi dovrebbe essere giudicato”, le sue dichiarazioni.

La replica di Gravina a Berruto

La posizione di Petrucci

La contro-replica di Berruto

Immediata (e particolarmente dura) la replica di Gravina: “Non so a chi faccia riferimento l’onorevole Berruto, tuttavia, rappresentando una Federazione affiliata al Coni, mi sento di rispondere che questa ripetuta delegittimazione degli organi della giustizia sportiva non è accettabile. Se Berruto è a conoscenza di fatti gravi, come quelli a cui fa riferimento, li denunci alla Procura della Repubblica, facendo nomi e cognomi. Per il bene dello sport, è tempo di assunzioni di responsabilità, non di processi sommari”.Non meno critica la posizione di Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ed ex "numero uno" del Coni, che ha risposto con toni ironici: “Sono sempre stato favorevole. Sono partiti col toglierci il controllo delle società professionistiche, da un po’ ci siamo accorti che, nonostante i risultati, l’organizzazione dello sport italiano è tutta sbagliata… Ora ci tolgano anche la giustizia sportiva e gli arbitri, così saremo al completo. Ci lascino però almeno il diritto di parola”.In serata è quindi giunta una nuova replica da parte di Berruto, che ha chiarito la natura della propria proposta: “Non ho in mente vicende particolari. La mia è una proposta costruttiva: portare avanti un’indagine che metta in luce il modello attuale, sentendo tutte le parti coinvolte, per arrivare a un documento finale condiviso che indichi un orientamento migliorativo. Le reazioni ricevute e i tantissimi messaggi di sostegno mi fanno credere di non aver sbagliato a intraprendere questa iniziativa. Dopo quattro mesi di indagine, potrà essere stilato un documento conclusivo che non emetterà alcun verdetto né proporrà soluzioni definitive, ma rappresenterà una base di confronto parlamentare per una possibile riforma”.