Si, certo, le magie di Di Maria, il ritorno in campo di Pogba e la super annata di Rabiot,Il procuratore capo della FIGC che ha convinto la Corte d'Appello a penalizzare la Juve, anche più di quanto lo stesso Chiné aveva chiesto.Ed eccoci qua, alla vigilia di Roma-Juve, i bianconeri devono nuovamente fare i conti con Chiné e la procura federale. Dopo aver ascoltato la versione di. Ci sarà all'Olimpico per il big match. Il "problema", ovviamente, non è certo la sua presenza nella sfida, che anzi, era stata auspicata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa.Viene però da sorridere se pensiamo che a prendere questa decisione è stato chi poco tempo fa aveva esplicitamente detto "la Juve deve finire dietro in classifica alla Roma". Nessun complottismo, non è da tifoso della Juve, ma lasciateci dire come tutto ciò sia surreale.La certezza di una pena deve avere priorità rispetto alla velocità. Ma non ci era stato detto il contrario?Mario Luigi Torsello, il giudice che ha inflitto la penalizzazione di 15 punti alla Juve, a proposito di questo diceva: "I processi devono essere veloci e immediati, le certezze assolute comporterebbero un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività."ovvero quanti ne aveva utilizzati Chiné per accusare la Juve. Per una squalifica di due giornate ad un allenatore no, serve altro tempo, in questo caso, meglio essere certi (vuoi mettere rispetto a togliere 15 punti a una squadra a campionato in corso?).C'è una cosa che è chiara a tutt. In riferimento all'arbitro Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma infatti, ha detto "Non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina". Al di là che forse basterebbe questo per prendere sanzioni, ci vuole coraggio solo a pensarlo in una stagione in cui la Juve ha subito una penalizzazione di 15 punti. Senza dimenticare che è stata "vittima" del più incredibile episodio arbitrale da quando esiste il Var. Ma in fondo, sappiamo tutti che neanche José ci crede, forse, solo qualche suo tifoso.