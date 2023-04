L'avvocato esperto di diritto sportivo, Giorgio Spallone, ha proposto una riforma della giustizia sportiva come riporta Tuttosport: "Sarebbe, infatti, necessaria la riforma della disciplina attualmente in vigore circa l’esecutorietà delle delibere dei giudici federali, abrogandone l’immediatezza e differendola all’avvenuto passaggio in giudicato", vale a dire, aspettare che ci sia come nella giustizia ordinaria il terzo e ultimo grado di giudizio.