In una lunga intervista concessa ai microfoni di Repubblica, l'ex attaccante della Fiorentina Giueppe Rossi è tornato a parlare della storica tripletta realizzata nel 4-2 contro la Juve.'Quando feci per andarmene dopo la partita vidi la gente fuori dallo stadio a cantare “Il Fenomeno, il Fenomeno”. Gente di sessant’anni che piangeva. Non dimenticherà mai quei volti. Cosa mi è rimasto di quella squadra? Un senso di fratellanza. Eravamo molto uniti, soprattutto con Pizarro, Mati, Gonzalo, Cuadrado e Borja. Se è stata la mia partita più importante? Per il modo in cui si è sviluppata e per la spinta del pubblico sì'.