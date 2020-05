L'ex attaccante (tra le altre) di Parma e Fiorentina Giuseppe Rossi parla a ParmaLive.com: "Ferguson mi aveva paragonato a Zola. Nei primi mesi mi diceva che somigliavo a lui, poi in Inghilterra Zola era Magic Box. Lui partiva più dall'esterno, io più centrale. In Under 21 facevamo un sacco di sfide insieme su calcio di punizione: aveva 42 anni, vinceva sempre lui. C'è un Giuseppe Rossi in Italia? Non so, un mancino che gioca attaccante e fa pochi gol di testa... Di italiano non so, vedo Dybala simile a me, mi rivedo in lui: parte dal centro, si muove molto bene, è molto intelligente, mi piace tanto".