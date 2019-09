L'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, si è concesso a La Gazzetta dello Sport per una lunga intervista. Tanti i temi affrontati, compreso il duello per la vetta tra Juventus ed Inter ed un consiglio per Federico Chiesa.



LE SUE PAROLE - "​La Serie A è interessante, si è scoperto che anche la Juve può andare in difficoltà, non sembrava possibile. Poi ho visto un’Inter molto forte, solida, Conte le ha già dato un’ottima base di lavoro, lui sa come si fa. È un tecnico che porta punti, non è banale. Lui agisce sull'ambiente e sulla testa dei giocatori: quando sei con lui ti alleni in modo diverso, la partita poi è una conseguenza. ​Per lo scudetto c’è anche il Napoli. Ma sì, credo che l’Inter nella griglia si sia inserita tra queste due. Chiesa? ​A Chiesa consiglio di non farsi influenzare da tutte le voci di mercato: il calcio è divertimento"