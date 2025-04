Giuseppe Rossi: 'Io il post Del Piero alla Juventus. Non ero convinto fossero tornati grandi'

AFP via Getty Images

Le parole di Giuseppea Radio Serie A:- "Nella stessa estate ci fu una grande possibilità di andare alla Juventus. Mi offrirono un bel contratto, parlai con Marotta e Conte e mi dissero che mi volevano per il dopo Alex Del Piero. Ricordo che all’inizio esitai, non ero convinto del fatto che fossero tornati ad essere quella grande Juve del passato. Mi fecero un'offerta che comunque non avrei potuto rifiutare. Perciò andai dal Villarreal a dire che volevo partire, ma il club bloccò la trattativa perché avevano già fatto cessioni importanti e dissero che in Champions volevano fare bella figura. Mi dissero: questo è il contratto, dicci quanto vuoi per rimanere. Da questo punto di vista, fu un bel momento".

- "Non solo della carriera, è stata la più bella mezz’ora della mia vita. In quel Fiorentina-Juve capii cosa significasse quella rivalità per i fiorentini. Dopo i due gol della Juve iniziammo a sentire i primi mormorii in tribuna. Avevamo voglia di ribaltarla. di regalare gioia ai nostri tifosi. Perciò uscimmo dagli spogliatoi cercando di colpire prima, ma senza quella parata clamorosa di Neto su Marchisio, quel 3-0 ci avrebbe sfondato. Il resto è storia".