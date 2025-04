Giuseppe Peruchetti, il portiere partigiano salvato dai legali della Juventus

AFP/Getty Images

, tra le Langhe. Non è la storia di un ritiro, né di una villeggiatura. È un’altra, un altro calcio, un’altra Italia, per fortuna. Il club bianconero si sposta a circa 100 chilometri di distanza dal capoluogo piemontese, la scelta arriva a finedopo che un bombardamento rade al suolo diversi edifici di Torino, città già provata e segnata dalle bombe che cadono dal cielo.Come racconta il libro “Cuori partigiani” di Edoardo Molinelli, è tra le colline albesi che comincia l’attività partigiana diAlt, passo indietro: di chi stiamo parlando?

Giuseppe Peruchetti nacque a Gardone Val Trompia, il 30 ottobre 1907. Il suo percorso calcistico nasce e si sviluppa nel bresciano; è un portiere che dimostra grande coraggio nelle uscite e riflessi felini: non a caso sarà soprannominato “”. Nell’estate del 1936 passa all’Ambrosiana Inter, in 4 anni vince due scudetti e una Coppa Italia. Nel 1940 diventa allenatore dei nerazzurri, ma dopo un anno decide insolitamente di tornare a giocare. È qui, per l’appunto, che arriva il suo trasferimento a Torino per vestire la maglia dellaTorniamo tra le colline albesi. È qui, infatti, durante l’”esilio” della Juventus, che comincia l’attività partigiana di. Nome di battaglia “Beppe”, dal 10 ottobre 1944 combatte fianco a fianco con il “”,, all’interno della seconda Divisione Langhe.Il 28 novembre 1944, però, fu arrestato dagli Arditi; l’accusa recita: “Falso in atto pubblico e favoreggiamento delle bande ribelli”. La sentenza fu di condanna a morte, trasformata poi in pena detentiva. Come racconta Corrado Olocco, nel suo libro “Quando la Juve si allenava al Coppino”: pare che, in questo caso,. Liberato il 26 aprile, continuò a lavorare nel calcio come allenatore e osservatore.