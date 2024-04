Chi è Giuseppe Leone

La carriera

La scalata verso la Serie B

Un predestinato. Così è sempre stato definito Giuseppe, centrocampista nato a Torino il 5 maggio 2001 e fresco vincitore da protagonista del campionato di Serie C con la. Il suo passato - recente, trattandosi di un quasi 23enne - è però tutto a tinte bianconere.Leone, infatti, ha vissuto tutta la trafila del settore giovanile della, che ha puntato su di lui da piccolissimo. Sui campi di Vinovo ha avuto la fortuna di potersi allenare con campioni del calibro di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, maturando presto l’etichetta delA 17 anni l'esordio in, con 11 presenze all'attivo alla sua prima stagione. A seguire, a stretto giro, il "salto" incon altri talenti come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia, propedeutico al trasferimento - fortemente voluto dal suo procuratore, l'avv. Clemente Severati - alprima e allapoi, entrambe ritenute tappe importanti per un confronto con il calcio "vero", di provincia, formativo per un potenziale ritorno tra i "grandi" con un bel bagaglio di esperienza.Con il tecnico Guido Pagliuca, che lo aveva cercato a lungo nell'ultima sessione di calciomercato, Leone ha sviluppato nel suo ruolo diuna personalità importante, abbinata a un'intelligenza tattica fuori dal comune e a doti fisiche straripanti, tali da far pensare ai suoi tifosi che c'entrasse poco con la Serie C. Che infatti è già il passato anche per la stessa Juve Stabia, pronta a tornare in cadetteria e a portarsi con sè Leone. Sempre che non gli arrivi un'altra chiamata...