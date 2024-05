Allaè approdato all'età di sei anni. Era il 2007, perché la data di nascita che si legge sulla sua carta d'identità è 5 maggio 2001. Il suo percorso, poi, lo ha portato a compiere tutta la trafila delle giovanili, fino all'esordio ine il salto in. Il tutto sempre con l'etichetta del, o addirittura del "nuovo Pirlo", che però non lo ha poi aiutato a salire tra i "grandi". Stiamo parlando di, centrocampista che in questa stagione è stato assoluto protagonista con la maglia dellain, dove ha conquistato tutti trascinando la sua squadra fino alla promozione in cadetteria. Ha parlato ai nostri microfoni per un'intervista esclusiva.Sono sempre stato consapevole delle mie qualità e allo stesso tempo sono sempre rimasto con i piedi per terra. Ho ben presente in cosa posso ancora migliorare e dove invece mi sento forte. Conosco i miei punti deboli e i miei punti di forza. Credo che per essere “predestinati” non basti solo la componente calcistica ma anche altre componenti che per un motivo o per un altro non mi sono state date.La Juventus ha rappresentato la mia seconda famiglia fin dall’età di sei anni quando sono entrato per la prima volta a Vinovo. Nel corso degli anni è diventata poi una scuola di vita aiutandomi a diventare uomo, a gestire le mie emozioni e la pressione alla quale sono esposto. Mi ha anche insegnato a godermi al massimo ogni momento perché prima o poi tutte le cose hanno una fine. Il momento che ricordo con più gioia è la firma del mio primo contratto a 16 anni in presenza della mia famiglia, alla quale devo tutto.La Next Gen è stata un'opportunità importante una volta uscito dalla Primavera che mi ha permesso di affacciarmi al mondo dei grandi. Detto questo rimane pur sempre una “seconda squadra” e pertanto le differenze con gli altri club di C sono il calore che ti possono trasmettere i tifosi, cosa che in Next Gen non accade, così come tutti i “comfort” che una società come la Juventus mette a disposizione della Next Gen che sono molto più difficili da trovare negli altri club di C.È stato un privilegio poter allenarsi e confrontarsi con dei campioni del genere. Ho ascoltato i consigli che mi hanno dato e ho cercato di “capire” il più possibile quei dettagli che possono fare la differenza e che potranno rivelarsi utili per la mia carriera. Per quanto riguarda gli allenatori che ho avuto nel corso della mia esperienza in bianconero, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa e fatto migliorare sotto diversi aspetti fisici, tecnici e tattici. Anche i Mister che ho avuto in nazionale Nunziata e Bollini mi hanno insegnato tanto e fatto capire quanto l’essere gruppo e onorare la maglia azzurra sia fondamentale.Con loro sono in ottimi rapporti e ogni tanto ci sentiamo ancora. Ci conosciamo fin da quando siamo piccoli e abbiamo condiviso, oltre alle esperienze sul campo, anche la scuola e quello che va al di fuori del terreno di gioco. Ognuno di noi ha il suo percorso davanti e la propria strada da seguire, con i vari ostacoli che essa comporta, ma confido che un giorno ci ritroveremo a giocare insieme oppure l’uno contro l’altro.Quelle che erano le mie aspettative contano poco ormai. Quello che conta è il fatto che lasciare la Juventus sia stata la scelta più giusta per la mia carriera e ad oggi sono contento del percorso che ho fatto e di quello che andrò ad affrontare le prossime stagioni. Poi magari un giorno le nostre strade si rincontreranno ma per il momento sono concentrato al 100% sulla Juve Stabia.Ora come ora penso a prepararmi al meglio per affrontare la prossima stagione. In generale l’obiettivo che ho sempre avuto è quello di migliorarmi in allenamento sotto tutti i punti di vista per diventare un calciatore migliore. Il sogno più grande è quello di riuscire ad arrivare a giocare in Serie A, sarebbe una grande soddisfazione per me e la mia famiglia.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.