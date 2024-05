Giuseppe, ex difensore, campione del mondo ae ora voce di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale YouTube di Gianluca Rossi dove ha parlato dell'Inter e delle proiezioni in vista della prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.BERGOMI - "Marotta ha detto che servirà un mercato creativo, se arriverà un'offerta indecente per qualcuno devi essere bravo a sostituirlo. Non hai il vantaggio che aveva la Juve dei nove Scudetti, l'Inter deve capire che mercato vuole fare; però i due acquisti fatti sono interessanti".