Cristiano, direttore sportivo attualmente in forza al, è finito nel mirino della Juventus a cui è stato spesso accostato. La risposta l'ha data lo stesso ds ai microfoni di SkySport. Le sue parole:"Ho un contratto anche per prossimo anno, non ci sono problem, ho un bel rapporto con il presidente e la sua famiglia. Le lodi fanno sempre piacere ma nel calcio la vera sfida è quella che deve arrivare. Dobbiamo sempre pensare al futuro e non a quello che è stato fatto".