Un inizio di tournée pieno di imprevisti per la Juventus. Prima il ritardo della partenza che ha fatto saltare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, poi l'annullamento del match con il Barcellona a causa del virus intestinale che ha colpito i blaugranaIn questi primi giorni sta facendo il pieno di cosa significhi il mondo Juve. D'altronde, come scrive Tuttosport, tutti vogliono un pezzo di calcio europeo e la Juventus ha sempre il suo fascino sulla costa ovest degli Stati Uniti.Insieme a Giuntoli, ci sono Scanavino e Calvo; è questo il tridente dirigenziale che i bianconeri schierano nella tournée. Giovanni Manna invece è rimasto in Italia per portare avanti in prima fila il mercato della JuveSenza dimenticare anche per l'ex Napoli le questioni di mercato, a partire da Frank Kessie. Con il Barcellona niente match ma vanno avanti i discorsi per il centrocampista, per cui servirà ancora tempo.