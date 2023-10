L'obiettivo primario dellanon è lo scudetto, ma tornare in Champions League. Lo ha ribadito Cristiano, CFO del club bianconero, dopo aver ricevuto il riconoscimento di 'Manager of the year' alla cerimonia dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, presso il Salone d'Onore del Coni: "Scudetto? Abbiamo l’obiettivo di tornare in Champions, perché permetterebbe al club di tornare nella posizione che merita. Andiamo per step".- Giuntoli ha poi parlato delle possibilità per il mercato di gennaio, non escludendo un colpo: "In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, cercando di fare il massimo con i calciatori che abbiamo. Dobbiamo fare delle valutazioni, se ci saranno delle opportunità valuteremo se è il caso di intervenire. Stiamo facendo un buon percorso". Lo riporta calciomercato.com.