Giuntoli a DAZN prima di Parma-Juventus: 'Tudor? Decideremo dopo il Mondiale per Club, speriamo di continuare insieme'

Le parole di Giuntoli

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di, match valevole per la 33esima giornata di, rinviato da lunedì 21 aprile ad oggi a causa della morte di Papa Francesco. Per i bianconeri una sfida cruciale che mette in palio il quarto posto in classifica dopo il momentaneo sorpasso da parte del Bologna che, nell'ultima giornata, ha colto una vittoria pesantissima contro l'Inter, piegata 1-0 a tempo praticamente scaduto dal capolavoro di Orsolini."Gli ultimi risultati probabilmente hanno alzato la quota Champions. Dobbiamo pensare a noi, sarà una partita delicata e difficile, dobbiamo provare a vincerla per centrare il nostro obiettivo".

"Ci ha creato qualche disagio, abbiamo dovuto rimodulare i carichi e gestire gli infortuni per arrivare al meglio. Ma questo non cambia il nostro obiettivo, ossia cercare di vincere questa partita"."Siamo stati chiari fin dall'inizio, c'è volontà e speranza di continuare con Tudor. Lo decideremo dopo il Mondiale per Club. Saremmo felici di proseguire insieme".- "Stiamo parlando con i club di appartenenza. Puntiamo sul rapporto con queste società e sulla volontà dei ragazzi di rimanere. Speriamo vada tutto per il verso giusto".