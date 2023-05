"Non è scontato che arrivi qualcuno, chi arriverà dovrà integrarsi in un sistema di lavoro. Più dei nomi, c'è la Juventus con la sua solidità e la sua storia, che non dipende da una persona", cosìon escludendo quindi la possibilità che il quadro dirigenziale rimanga così. Difficile però; alla continassa procede il casting per il prossimo ds ed entro fine maggio arriverà una decisione definitiva.dietro un gruppone di altri nomi con incluse le opzioni interne.Per quanto riguarda Giuntoli, come riferisce calciomercato.com, a Torino sono in tanti convinti su questo profilo ma non tutti. Arrivare al ds che ha riportato lo scudetto a Napoli però sarebbe un segnale importante di ripartenza.e dovrà lui eventualmente liberarsi in autonomia.La Juve quindi aspetta di vedere ciò che succederà tra Giuntoli e il Napoli. Dforte di una struttura organizzativa con Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, punti di forza dell'area scouting. Nessun incentivo all'esodo e nessuna buonuscita però per Giuntoli, che dal suo canto la chiederebbe per rinunciare ad un anno di contratto, soprattutto dopo quanto fatto. Il ds del Napoli quindi dovrà decidere se liberarsi o meno. La Juve aspetta anche se non c'è solo Giuntoli nella lista.