Già la partita della gara d'andata aveva un sapore particolare. Ma vien da sé che il vero appuntamento con i ricordi per Cristiano Giuntoli sarà quello di domenica sera, quando varcherà i cancelli dello stadio “Diego Armando Maradona”. A Napoli è diventato il grande dirigente che tutti hanno imparato a conoscere nelle ultime stagioni, otto anni intensi e culminati con la vittoria dello scudetto. Un percorso che gli è valso la chiamata della sua amata Juventus, per avviare un nuovo progetto a lungo termine. “C'è grande emozione a rivedere tanti ragazzi che hanno condiviso tanti anni con me. Sono contento di essere qui e penso al presente e al futuro bianconero. La Juve è un club molto seguito nel mondo, c'è una pressione mediatica superiore. Il Napoli? Le motivazioni sono molto importanti, c'era voglia di iniziare un nuovo percorso. Restiamo coi piedi per terra, lavoriamo giorno per giorno e guardiamo al quarto posto”: sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate a ridosso della gara d'andata da Giuntoli, la sensazione è che possano ricalcare da vicino anche le parole che eventualmente ribadirà prima della sfida di domenica sera. Ma lasciando da parte le emozioni e passando alla concretezza di un lavoro da portare avanti, da Napoli a Torino c'è anche molto altro che Giuntoli si è portato o vorrebbe portarsi in futuro: non solo ricordi, ma idee e uomini.Scopri tutto in gallery