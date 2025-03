Gazzetta - Giuntoli aveva chiesto a Thiago Motta di cambiare modulo: il retroscena

AFP or licensor



Giuntoli aveva chiesto a Thiago Motta di cambiare modulo

Igor T: il tecnico croato, oltre a chiedere un cambio di atteggiamento da parte della squadra e a propendere per una comunicazione ben differente da quella portata avanti da Thiago Motta negli 8 mesi passati in bianconero, apporterà delle modifiche alla squadra strettamente legate al campo.passando a quello che quasi sempre ha usato in carriera, ovvero con la difesa a tre. Nelle ultime partite la Juventus ha mostrato grandi difficoltà anche dal punto di vista difensivo e infatti lFino al tracollo contro l’Atalanta la Juve aveva la miglior difesa del campionato ed è necessario assolutamente ritrovare l’equilibrio che fino a quel momento le aveva consentito di subire pochi gol.

Tudor, scrive la Gazzetta dello Sport, è convinto che la difesa a tre dia più garanzie e anche Cristiano Giuntoli lo sostiene da tempo, tanto cheRichiesta non soddisfatta; d'altronde, la rigidità mostrata dall'ormai ex allenatore della Juventus è stata uno dei motivi che ha portato all'esonero immediato, senza aspettare la fine della stagione.In questi mesi la squadra ha sempre giocato con la difesa a quattro ed un unico centravanti, con la presenza fissa degli esterni offensivi. Magari poteva esserci qualche variazione nel mezzo come posizione dei giocatori e compiti richiesti ma il resto è rimasto sempre uguale. Ecco, soprattutto a partire da oggi, con il rientro di tutti i Nazionali e la possibilità quindi di lavorare concretamente per preparare le prossime nove partite.