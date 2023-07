Alla guida di tutto il progetto sportivo della Juve c'è oggi Cristiano Giuntoli. E molto cambierà. Anche se per quel che riguarda le linee guida principali, in realtà, ci sarà forse solo un'accelerata pure netta sui binari già battuti da tempo. Per esempio, obiettivi della Juve restano quelli di abbassare l'età media e abbattere il monte ingaggi. Era così prima, sarà così a maggior ragione d'ora in poi. Con alcuni elementi ormai messi sotto pressione da tempo, in attesa che il mercato possa fornire delle opzioni più concrete rispetto a risoluzioni di contratto complicate e fin qui rifiutate. Non sono più molti gli over 30 rimasti in organico, sono destinati a diminuire in ogni caso. Con gli esempi di Angel Di Maria e Juan Cuadrado che sono emblematici sotto ogni punto di vista: addio a due giocatori di 35 anni seppur titolarissimi, addio soprattutto a due ingaggi pesanti che pesavano complessivamente per circa 20 milioni di euro. E ora di elementi nati negli anni Ottanta ne rimane solo uno alla Juve, gli over 30 in assoluto sono solo nove in attesa di diminuire più o meno rapidamente.Scopri in gallery la loro situazione