Juventus, chi è Stefano Stefanelli

Il rapporto tra Stefanelli e Giuntoli

Cristianoha deciso: il dirigente bianconero vuole Stefanoper "sostituire" allaGiovanni, che ormai è a un passo dal dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo . A Torino dovrebbe arrivare anche Giuseppe, c he farà il tragitto inverso rispetto a Manna , mentre si sta facendo largo il nome di Matteocome possibile capo scout.Stefano Stefanelli è l'attuale direttore sportivo del, al nono posto in classifica nel campionato di Serie B a sette giornate dalla fine del campionato. Nato nel 1979 a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, ha vissuto la sua carriera da centravanti nei campi di periferia, tra la Serie C e la D, prima di intraprendere l'avventura da dirigente. Nel suo cv anche unaA "spingere" per il suo approdo a Torino, come anticipato, è soprattutto Cristiano Giuntoli, che nutre nei suoi confronti una grande stima fin dai tempi della loro comune esperienza al(quando la società navigava stabilmente tra Serie A e cadetteria). Giuntoli aveva fatto il nome di Stefanelli alla Juve già nei mesi scorsi, prima che quest'ultimo firmasse un biennale con il Pisa. Un dirigente, dunque, giovane e ambizioso, in rampa di lancio nel mondo del calcio "che conta", che potrebbe vivere la prossima tappa della sua carriera in bianconero.