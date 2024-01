Tutto pronto per la 14ª edizione dei Globe Soccer Awards in programma stasera (ore 19,30 locali, le 16,30 italiane: diretta TV su SKY 202) nell’iconico Hotel Atlantis The Palm in riva al Golfo Persico. Organizzato impeccabilmente dalla società romana BC Bendoni Communication, in collaborazione con il Dubai Sports Council. Possibile sorpresa per il premio come direttore sportivo dell’anno. Aitor “Txiki” Begiristain, Director of Football del Manchester City, partiva favorito per i suddetti 5 titoli conquistati nel 2023. Secondo Tuttosport però, Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juve, avrebbe clamorosamente sorpassato il "collega" e potrebbe essere premiato come direttore sportivo dell'anno.