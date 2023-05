In cima alla lista della Juve per il nuovo direttore sportivo c'è Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli, che ha un contratto fino al 2024, ha però suscitato le attenzioni anche all'estero e da quanto riporta Tmw, il Manchester United ha fatto un sondaggio nelle ultime ore per capire la situazione. La Juve resta avanti ma l'interesse dello United non è da sottovalutare.